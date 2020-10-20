Çatlak Şanzel Acun Ilıcalı elimizden tutmadı deyip itirafları sıraladı 'Mehtap'ı dövdüm'
Şanzel Çetin, Lerzan Mutlu'nun programına katıldı. Çatlak Şanzel lakaplı şarkıcı ve Popçu Mehtap'ın arasındaki atışma olay oldu.
Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın 'Çatlak Şanzel' olarak bilinen Şanzel Çetin ile gerçekleştirdiği röportaj büyük ses getirdi. Şanzel'in programda cinayet itirafı ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Çatlak Şanzel, bir doktoru öldürdüğünü söyleyince tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Şanzel'in doktoru öldürmesini itiraf etmesi üzerine bir tepki de Popçu Mehtap'tan geldi. Mehtap Şanzel'e ateş püskürdü.
Lerzan Mutlu'nun programına katılan Çatlak Şanzel Popçu Mehtap'ı dövdüğünü itiraf etti. Şanzel açıklamasında "Ben namusumla şarkı söylüyorum. Benden dayak yedi. Zamanı gelince sebebini de açıklarım" dedi.
Şanzel, yeniden olay yaratacak itiraflarını ise şu sözlerle yaptı:
"Acun Ilıcalı elimizden tuttu da biz mi pavyondan gelmedik. Mecburduk pavyona çıkmaya... Pavyonlardan ekmek yiyorum çalışabileceğim başka bir yer yok.''