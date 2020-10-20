Çatlak Şanzel Acun Ilıcalı elimizden tutmadı deyip itirafları sıraladı 'Mehtap'ı dövdüm'

Şanzel, yeniden olay yaratacak itiraflarını ise şu sözlerle yaptı:

"Acun Ilıcalı elimizden tuttu da biz mi pavyondan gelmedik. Mecburduk pavyona çıkmaya... Pavyonlardan ekmek yiyorum çalışabileceğim başka bir yer yok.''