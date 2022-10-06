Çatışmalara aldırış etmediler! HZ. Muhammed'in doğumunu büyük coşkuyla kutladılar
|
Dünyanın en büyük insani yardım krizinin yaşandığı ve ülkedeki istikrarsızlıkların yaşandığı Yemen'in başkenti Sana'daki Mevlid Kandili hazırlıkları kapsamında Sebin Meydanı'nda toplanan Yemenliler, yeşil ışıklarla süsledikleri araçlarıyla geçit töreni düzenledi. Büyük coşkuyla HZ. Muhammed'in doğumunu kutlayan Yemenliler çatışmalara aldırış etmedi.
Yemenliler Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili'ni başkent Sana'da coşkuyla kutladı.
120
Sana'daki Seb’in Meydanı'nda toplanan Yemenliler, yeşil ışıklarla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu.
220
Araçların yanı sıra camilerin minareleri ve yollar da yeşil aydınlatmalarla süslendi.
320
Her yaştan Yemenlinin katıldığı kutlamada vatandaşlar ayrıca ellerinde Hazreti Muhammed'den övgüyle söz eden ışıklı levhalar taşıdı, ilahiler söyledi
420