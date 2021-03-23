Çatıdan sarkıttığı iple apartmana girip eşini katletti! Denizli'deki vahşette yeni detaylar
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Son korkunç haber Denizli'nin Pamukkale ilçesinden geldi. 6'ncı kattaki boş daireden bir alt kattaki daireye sarkıttığı halatla girip, eşi Meral Sivrikaya'yı (50) bıçaklayarak öldüren inşaat işçisi Erkan Sivrikaya'nın (52) halatı sarkıttığı boş dairenin camına, 'Yuvana dön, namus, af yok' yazdığı belirlendi. Zanlı kocanın cinayet öncesi çevresindekilere "Onun sonu geldi, bugün öldüreceğim" dediği öne sürüldü.
Meral Sivrikaya, bir süre önce, eşi Erkan Sivrikaya'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi üzerindeki 6 katlı Çimen Apartmanı'nın 5'inci katında yaşayan kızı Özlem Yılmaz'ın yanına yerleşti. İnşaat işçisi koca, barışmak istediği eşiyle konuşmak için dün akşam kızının evine geldi. Zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca da binanın çatısına çıktı. Çalıştığı inşaattan getirdiği halatı sarkıtarak, çatıdan 6'ncı kattaki boş dairenin balkonuna indi.
Alkollü olduğu öne sürülen Erkan Sivrikaya, bir süre boş dairede oturdu. Bu sırada pencere camlarına, "Yuvana dön, namus, af yok" şeklinde yazılar yazdı.
Daha sonra da balkonun demirine bağladığı halatı beşinci kattaki kızının dairesinin balkonuna sarkıttı. Halatı kullanarak balkona inen Erkan Sivrikaya, tornavidayla kapıyı açtı. Sesi duyup, uyanan ve balkon kapısına yönelen eşini bıçakladı.
Erkan Sivrikaya, kaçmaya çalışırken, vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden Erkan Sivrikaya'nın ilk ifadesinde öldürdüğü eşini ihanetle suçladığı öğrenildi. Sivrikaya, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.