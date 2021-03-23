Çatıdan sarkıttığı iple apartmana girip eşini katletti! Denizli'deki vahşette yeni detaylar

Meral Sivrikaya, bir süre önce, eşi Erkan Sivrikaya'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi üzerindeki 6 katlı Çimen Apartmanı'nın 5'inci katında yaşayan kızı Özlem Yılmaz'ın yanına yerleşti. İnşaat işçisi koca, barışmak istediği eşiyle konuşmak için dün akşam kızının evine geldi. Zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca da binanın çatısına çıktı. Çalıştığı inşaattan getirdiği halatı sarkıtarak, çatıdan 6'ncı kattaki boş dairenin balkonuna indi.