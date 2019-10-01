Çatıda bulundu! 23 günde 120 kilo yediler
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesinde bir kurumun çatı onarımı sırasında bulunan ve şırınga ile beslenerek büyütülen ebabil yavrularından 97'sini, göçe katılabilmeleri için doğaya salmaya başladı.
İlçenin Cumhuriyet meydanında bir binanın çatı katında bulunan 112 ebabil kuşundan hayatta kalan 97'si, Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesinde şırınga ile beslenerek büyütüldü.
110
Göç zamanı gelen ve uçma yeteneği kazanan yavrular, göç yollarını öğrenmeleri için kalabalık sürülerin bulunduğu yerlerden peyderpey doğaya salınıyor.
210
Ebabil kuşlarının bir kısmını doğaya bırakan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yavru kuşlara sahip çıkan ve onların büyümesine yardımcı olan görevlilere ve gönüllülere teşekkür belgesi verdi.
310
Demir, basın mensuplarına, yavruların tek tek şırınga ile 2,5 saatte beslendiğini anlattı.
410