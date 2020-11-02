Çatı Katı Aşk'ın yıldızı Nilay Deniz ve Erçin Karabulut'un 3 yıllık evliliğinde mutsuz son

Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler, Hayata Beş Kala, Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde rol almıştır. Şu sıralar Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Nilay Deniz, 2017 yılında Görüntü Yönetmeni Erçin Karabulut ile evlenmiştir.