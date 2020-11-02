Çatı Katı Aşk'ın yıldızı Nilay Deniz ve Erçin Karabulut'un 3 yıllık evliliğinde mutsuz son
En son Kanal D'nin final yapan dizisi Çatı Katı Aşk'da oynayan Nilay Deniz, Erçin Karabulut ile boşanma kararı aldı.
Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Nilay Deniz, boşanma kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncu 3 yıl önce görüntü yönetmeni Erçin Karabulut'la evlenmişti. Fikir ayrılığı yaşayan çift evlerini ayırdı.
Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ve fotoğrafları da silen Nilay Deniz boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Nilay Deniz: 3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Kıymet Nilay Deniz'dir. Aslen Aydın'lıdır. Babası da oyuncu olan Nilay Deniz, annesinin isteği ile oyuncu olmuştur.
Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler, Hayata Beş Kala, Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde rol almıştır. Şu sıralar Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandıran Nilay Deniz, 2017 yılında Görüntü Yönetmeni Erçin Karabulut ile evlenmiştir.