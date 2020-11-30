Çatı Katı Aşk'ı bırakan Ezgi Şenler'in yeni dizisi belli oldu bakın hangi projede

Çatı Katı Aşk dizisine en çok gelen eleştiri başrol oyuncularının uyumsuzluğuydu. Dizide Furkan Andıç ile Ezgi Şenler’in uyumsuz olduğu bir çok eleştirmen tarafından da dillendirilmişti. Şenler'in bu nedenle yapıma veda ettiği öne sürülmüştü.