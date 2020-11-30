Çatı Katı Aşk'ı bırakan Ezgi Şenler'in yeni dizisi belli oldu bakın hangi projede
Kanal D'nin final yapan dizilerinden Çatı Katı Aşk'ı erken terk eden Ezgi Şenler'in yeni dizi projesi belli oldu.
Geçen aylarda final yapan Çatı Katı Aşk dizisi, bitmeden önce çok önemli bir başrol değişikliğine gitmişti. Çatı Katı Aşk dizisinde 'Ayşen Yılmaz' karakteri ile yer alan Ezgi Şenler, diziden ayrılmış ve yerini Selin Şekerci'ye bırakmıştı.
Çatı Katı Aşk dizisine en çok gelen eleştiri başrol oyuncularının uyumsuzluğuydu. Dizide Furkan Andıç ile Ezgi Şenler’in uyumsuz olduğu bir çok eleştirmen tarafından da dillendirilmişti. Şenler'in bu nedenle yapıma veda ettiği öne sürülmüştü.
Güzel oyuncunun yeni projesi ise belli oldu. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ezgi Şenler, Tims&B'nin "Teşkilat" adlı dizisinin kadrosuna katıldı.
Ezgi Şenler: 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da doğan güzel oyuncu hayatının büyük bir bölümünü başkentte geçirmiştir. Aslen Ankaralı olan Ezgi Şenler yaş olarak şu anda 27 yaşındadır. Ezgi Şenler boy-kilo olarak ise 1.68 metre ve 55 kilodur. Ezgi Şenler’in burcu ise kovadır.