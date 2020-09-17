Cathy Hummels herkesin içinde bikinisini değiştirdi
Alman model ve sunucu Cathy Hummels plajda herkesin içinde bikinisini değiştirmesi görenleri şaşırttı.
Alman futbolcu Mats Hummels'in eşi Cathy Hummels, İspanya'nın Mallorca Adası'nda görüntülendi. 32 yaşındaki Hummels'in fiziği görenleri adete büyüled.
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Sunuculuk yapan Cathy Hummels'e bir kız arkadaşı eşlik etti. Bir süre denize giren güzel sunucu daha sonra denizden çıktı.
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Hummels, plajda giydiği çeşit çeşit bikinilerle etraftakilerin ilgisini çekti.
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32 yaşındaki Hummels, bir ara üzerindeki siyah bikiniyi açık renkli bir başkasıyla değiştirdi. Hummels, bu sırada da objektiflere takıldı.
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