Çatalhöyük'te bulunan 8 bin yıllık parazitler ilk insanlar hakkında bakın neyi açıkladı
Dünyanın en eski parazit vakası Çatalhöyük’te keşfedildi. Çatalhöyük'te bulunan 8 bin yıllık bağırsak paraziti ilk insanların tuvalet alışkanlıklarını ortaya çıkardı.
Bölgede bulunan kamçılı kurt parazitinin fosili, yerleşik hayata geçen ilk insanların tuvalet alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Araştırmacılar söz konusu buluşu “özel bir an” olarak niteledi. Yaklaşık 5 cm civarında bulunan parazir, kalın bağırsakların astarlarına yerleşiyor.
Öte yandan, 10 bin yıl önce avcı ve toplayıcılıktan tarım toplumlarına geçen Yakın Doğu’daki atalarımızın ne gibi enfeksiyonlara yakalandığına dair çok az şey biliniyor. Cambridge Arkeoloji Departmanı’ndan Dr. Piers Mitchell, atalarımızın yaşam tarzındaki değişimin, hastalık türlerinde de benzer bir değişikliğe yol açmış olabileceğini belirtti.
Yerleşik hayata geçiş süreci: Mitchell, bu konuyu “Çatalhöyük, zamanının en büyük ve en kalabalık yerleşimlerinden biriydi. Bölgedeki bu çalışma, yerleşik hayata geçiş sürecini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor” şeklinde açıkladı.
3 bin yıl sonra icat edildi: Çatalhöyük, yerleşimcilerinin buğday ve arpa yetiştirirken, aynı zamanda koyun ve keçileri de güttüğü, M.Ö. 7 bin civarında kurulan ve izlerin günümüze ulaşabildiği bir bölgedir. Tuvaletinse M.Ö. 4 bin’de Mezopotamya’da, yani Çatalhöyük’teki ilk yerleşimden 3 bin yıl sonra icat edildiği biliniyor.