Çatalhöyük'te bulunan 8 bin yıllık parazitler ilk insanlar hakkında bakın neyi açıkladı

3 bin yıl sonra icat edildi: Çatalhöyük, yerleşimcilerinin buğday ve arpa yetiştirirken, aynı zamanda koyun ve keçileri de güttüğü, M.Ö. 7 bin civarında kurulan ve izlerin günümüze ulaşabildiği bir bölgedir. Tuvaletinse M.Ö. 4 bin’de Mezopotamya’da, yani Çatalhöyük’teki ilk yerleşimden 3 bin yıl sonra icat edildiği biliniyor.