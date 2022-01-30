BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58

Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Durumları kritik

Demirören Haber Ajansı
Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Durumları kritik

ÇATALCA'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 10 polis memuru yaralandı. Polis memurlarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Durumları kritik

Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde buzlanma ve yoğun sis yüzünden saat 8.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan araç kaza yaptı.

16
Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Durumları kritik

İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi. 

26
Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Durumları kritik

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 10 polis memuru yaralandı. 

36
Çatalca'da polisleri taşıyan servis devrildi: Durumları kritik

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

46