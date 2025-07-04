Çatalca'da kahreden kaza! Astsubay öldü, 2 uzman çavuş yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Emirhan Altın'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan S.S. ve İ.B. ise ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen Altın'ın astsubay, İ.B. ve S.S'nin de Çatalca'da jandarma uzman çavuş oldukları öğrenildi.