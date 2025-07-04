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Çatalca'da kahreden kaza! Astsubay öldü, 2 uzman çavuş yaralandı

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Çatalca'da kahreden kaza! Astsubay öldü, 2 uzman çavuş yaralandı

Çatalca'da otomobilin bariyere çarpması sonucu jandarma astsubay hayatını kaybetti, 2 uzman çavuş yaralandı.

Çatalca'da kahreden kaza! Astsubay öldü, 2 uzman çavuş yaralandı - Resim: 1

Çatalca mevkisinde seyreden 34 DZC 538 plakalı otomobil, Büyükçekmece yol ayrımında bariyere çarparak savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Çatalca'da kahreden kaza! Astsubay öldü, 2 uzman çavuş yaralandı - Resim: 2

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Emirhan Altın'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan S.S. ve İ.B. ise ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen Altın'ın astsubay, İ.B. ve S.S'nin de Çatalca'da jandarma uzman çavuş oldukları öğrenildi.

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Çatalca'da kahreden kaza! Astsubay öldü, 2 uzman çavuş yaralandı - Resim: 3

Altın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılması ve temizleme çalışmalarının ardından açıldı.

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