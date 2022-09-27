Çat Barajı'ndan kötü haber! Yüzen adalar karaya oturdu 1 metrekaresi bile hayati...

"Vahşi sulama bu sonucu hızlandırıyor"

Bölgenin her geçen gün daha fazla ziyaret edilen bir merkez haline geldiğini ifade eden Turgut, Adaların karaya oturması, su seviyesinin düşmesi ve bütün dünyada olduğu gibi ilkim değişiklerinin sonucu. Suların özenle kullanılmaması, sulamada daha çok vahşi sulamanın devam etmesi de bu sonucu hızlandırıyor." dedi.