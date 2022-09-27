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Çat Barajı'ndan kötü haber! Yüzen adalar karaya oturdu 1 metrekaresi bile hayati...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Çat Barajı'ndan kötü haber! Yüzen adalar karaya oturdu 1 metrekaresi bile hayati...

ADIYAMAN'daki Çat Barajı'nın son hali içler acısı... Barajdaki sular çekildi ve 'yüzen adalar' karaya oturdu. Yüzen adalar, doğal görüntüsü nedeniyle birçok turistin uğrak noktası ve sabit durmayıp su üzerinde gezmeleriyle biliniyor. Profesör Mehmet Bulut, yüzen adaların büyük önemi olduğunu anlattı.

Çat Barajı'ndan kötü haber! Yüzen adalar karaya oturdu 1 metrekaresi bile hayati...

Önceki yıllarda üzerinde ağaç bulunan onlarca adacığın yüzdüğü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda, bu yıl önemli bir değişiklik gözlemleniyor. 

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Çat Barajı'ndan kötü haber! Yüzen adalar karaya oturdu 1 metrekaresi bile hayati...

Baraj gölünde 1-2 adacığın kaldığı görülürken, su seviyesinin düştüğü bölgedeki onlarca ada ise kıyıya yakın bölgede zeminde birleşti.

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Çat Barajı'ndan kötü haber! Yüzen adalar karaya oturdu 1 metrekaresi bile hayati...

"Çok önemsiyoruz"

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AA muhabirine, hem doğal hayatı korumak hem de kentin önemli bir turizm merkezi olan yüzen adaları çok önemsediklerini söyledi.

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Çat Barajı'ndan kötü haber! Yüzen adalar karaya oturdu 1 metrekaresi bile hayati...

"Vahşi sulama bu sonucu hızlandırıyor"

Bölgenin her geçen gün daha fazla ziyaret edilen bir merkez haline geldiğini ifade eden Turgut, Adaların karaya oturması, su seviyesinin düşmesi ve bütün dünyada olduğu gibi ilkim değişiklerinin sonucu. Suların özenle kullanılmaması, sulamada daha çok vahşi sulamanın devam etmesi de bu sonucu hızlandırıyor." dedi.

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