Çarpışma'ya transfer olmuştu! Bulgar oyuncudan bomba Ayasofya paylaşımı

Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan 17. bölümüyle nefesleri kesen Çarpışma'da gerilim tam gaz devam ediyor. Selim karakterini canlandıran Mustafa Uğurlu'nun diziden ayrılmasının ardından diziye birkaç bölümlüğüne dahil olan Ivo Arakoy, hem yakışıklılığıyla hem de Ayasoyfa paylaşımıyla gündeme oturmayı başardı.