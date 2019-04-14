Çarpışma'ya transfer olmuştu! Bulgar oyuncudan bomba Ayasofya paylaşımı
Çarpışma dizisinin son bölüm final sahnesinde izleyicilerle buluşan Bulgar oyuncu Ivo Arakov'un Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanan 17. bölümüyle nefesleri kesen Çarpışma'da gerilim tam gaz devam ediyor. Selim karakterini canlandıran Mustafa Uğurlu'nun diziden ayrılmasının ardından diziye birkaç bölümlüğüne dahil olan Ivo Arakoy, hem yakışıklılığıyla hem de Ayasoyfa paylaşımıyla gündeme oturmayı başardı.
‘Çarpışma’nın geçtiğimiz perşembe akşamı yayınlanan 17. bölümünün finalinde ilk kez görünen Ivo Arakov, Rus İnfaz Timi Lideri Ivan Sokurov karakterini canlandıracak. Peki 30 yaşındaki Ivo Arakov'un çok konuşulan Ayasofya paylaşımı ne?
Sosyal medyadan Ayasofya'nın önünde bu fotoğrafı paylaşan Arakov, şu sözleri ekledi: Nasıl oldu anlayamadım,Tanıştık birdenbire, Nedenini sorma boş yere, Seni kucaklamak geldi içimden, Kendimi tutamadım işte geldim yanına"
Peki kısa sürede sosyal medyada gündeme oturmayı başararak birçok Türk takipçi kazanan Ivo Arakov kimdir? Ünlü Bulgar isim Ivo Arakov, ülkesinde başarılı ve popüler bir oyuncudur. Arakov, 30 yaşındadır.