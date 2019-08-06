Çarpışma'nın yıldızı Rojda Demirer Fenerbahçe'nin yıldızı Ulaş Kıyak ile aşk yaşıyor!
Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'ten ayrılan Fenerbahçe Voleybol Takımı oyuncusu Ulaş Kıyak, oyuncu Rojda Demirer ile yeni bir aşka yelken açtı.
Şimdilerde televizyon ekranlarında fırtınalar estiren dizi Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'in ve Fenerbahçe'nin Voleybol Takımı oyuncusu Ulaş Kıyak'ın ilişkisinin sadece 4 ay sürdüğü ve ayrıldıkları öğrenildi.
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Burcu Özberk'ten ayrılan Ulaş Kıyak, oyuncu Rojda Demirer ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz hafta vizyona giren "Geniş Aile Komşu Kızı" filminin basın gösteriminde kız arkadaşı Rojda Demirer'i yalnız bırakmadı.
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Geniş Aile Komşu Kızı filminin basın gösteriminde Ulaş Kıyak'ın sevgilisi Rojda Demirer'e sarılması ise gözlerden kaçmadı.
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Oyuncu Burcu Özberk'ten ayrılan Ulaş Kıyak, sosyal medya hesaplarından eski sevgilisini takipleşmeyi de bıraktı.
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