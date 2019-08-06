Çarpışma'nın yıldızı Rojda Demirer Fenerbahçe'nin yıldızı Ulaş Kıyak ile aşk yaşıyor!

Şimdilerde televizyon ekranlarında fırtınalar estiren dizi Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'in ve Fenerbahçe'nin Voleybol Takımı oyuncusu Ulaş Kıyak'ın ilişkisinin sadece 4 ay sürdüğü ve ayrıldıkları öğrenildi.