Çarpışma'nın yıldızı Onur Saylak'tan flaş mazbata tepkisi
Show TV'de yayın hayatına devam eden Çarpışma dizisinin sevilen oyuncusu Onur Saylak'ın, hala sonuçlanmayan İstanbul seçimleri için mazbata tepkisi gündeme oturdu.
Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu ve Melisa Aslı Pamuk gibi ünlü oyuncularla Çarpışma dizisinde yer alan Onur Saylak, bu sefer oyunculuğuyla değil, Twitter hesabından paylaştığı bir yazıyla gündeme geldi. İstanbul'da devam eden geçersiz oy sayımlarına tepkisini gösteren Saylak, Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi gerektiğini söyledi.
Önceki akşam sosyal medya hesabından "Bir oy fark bile yeter! Bir de ben söyleyeyim. Kimsenin malı değil o koltuklar. #MazbatayıVERİN" şeklinde bir paylaşım yapan Saylak, kısa süre içinde binlerce beğeni ve retweet aldı.
Paylaşımı nedeniyle Onur Saylak'a tepki gösterenler de oldu. Öte yandan dizideki başarılı performansı ile göz dolduran Saylak, Çarpışma'da canlandırdığı Veli Cevher karakteriyle Çukur'a katılmış ve o dizinin sevenlerinden de beğenileri toplamıştı.
Peki başarılı oyunculuğu ile tanıdığımız Onur Saylak kimdir?
1977 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm’lerinde kısa süre eğitim aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve mezun oldu.