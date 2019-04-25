Çarpışma'nın yıldızı Melisa Aslı Pamuk Beşiktaşlı futbolcu ile birlikte
Show TV'de yayınlanan Çarpıma dizisinde Cemre karakterine hayat veren Melisa Aslı Pamuk'un, Beşiktaşın genç yıldızı ile görüştüğü öğrenildi.
2011 tarihinde düzenlenen yarışmada Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilerek adını ülke genelinde duyuran Melisa Aslı Pamuk, eski aşkını çabuk unuttu. 10 yıllık sevgilisi Tolga Sala ile kısa süre önce ayrılan güzelin, Beşiktaşlı bir futbolcuya gönlünü kaptırdığı iddia edildi.
Melisa Aslı Pamuk'un, önce Yeniköy'de bir restoranda, ardından İstinye Park'ta bir yerde başbaşa yemek yediği kişinin Oğuzhan Özyakup olduğu öğrenildi. İkili bu görüşmelerin öncesinde ise Instagram'dan birbirlerini takibe almışlardı bile.
magazinburada.net'in haberine göre aşk yaşadıkları iddia edilen Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan bir açıklama henüz gelmezken, genç güzelin takipçileri Pamuk'u Oğuzhan Özyakup'a yakıştıramadı. Peki kısa sürede geniş hayran kitlesi kazanan Melisa Aslı Pamuk kimdir?
Melisa Aslı Pamuk, 1991 tarihinde Hollanda, Haarlem'de doğmuştur. Aslen İskendurun'ludur. Kendisi İstanbul'da olmakla beraber ailesi hala Hollanda'da yaşamaktadır. Türk kökenli olup Hollanda vatandaşıdır.