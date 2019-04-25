Çarpışma'nın yıldızı Melisa Aslı Pamuk Beşiktaşlı futbolcu ile birlikte

Melisa Aslı Pamuk'un, önce Yeniköy'de bir restoranda, ardından İstinye Park'ta bir yerde başbaşa yemek yediği kişinin Oğuzhan Özyakup olduğu öğrenildi. İkili bu görüşmelerin öncesinde ise Instagram'dan birbirlerini takibe almışlardı bile.