Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu'dan göbek dansı şovu! Düğünde kurtlarını döktü

Kiralık Aşk dizisinde yıldızı parlayan şimdilerde Çarpışma dizisinde fırtınalar estiren Elçin Sangu, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının düğününe katıldı. Mutluluk Zamanı filmi için rol arkadaşı Barış Arduç ile yaptığı düet ile sesinin güzelliğini herkese duyuran Sangu, arkadaşının düğününde de mikrofonu eline aldı.