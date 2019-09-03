Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu'dan göbek dansı şovu! Düğünde kurtlarını döktü
Çarpışma dizisinin yıldız başrolü Elçin Sangu, arkadaşının düğününde önce şarkı söyledi ardından kurtlarını döktü.
Kiralık Aşk dizisinde yıldızı parlayan şimdilerde Çarpışma dizisinde fırtınalar estiren Elçin Sangu, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının düğününe katıldı. Mutluluk Zamanı filmi için rol arkadaşı Barış Arduç ile yaptığı düet ile sesinin güzelliğini herkese duyuran Sangu, arkadaşının düğününde de mikrofonu eline aldı.
Mikrofonu eline alan güzel oyuncu Elçin Sangu, Sezen Aksu'nun Yalnız Kurtlar şarkısına eşlik etti. Sangu, daha sonra da düğünde kendini piste atarak göbek attı.
Oyuncunun geçtiğimiz günlerde çekilen görüntüleri ise kendi adına açılan fan sayfalarından paylaşıldı.
Öte yandan ünlü oyuncu Elçin Sangu, IMDb'nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.