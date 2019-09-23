Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu'dan bomba proje! Bu sefer herkesi çok şaşırtacak
Ekranların sevilen yüzü 34 yaşındaki Elçin Sangu bomba gibi bir projeyle dönüyor.
Kiralık Aşk dizisinde oynadıktan sonra ünlenen Elçin Sangu, bir süre ekranda yer almamış ve internet dizisi Yaşamayanlar’da olmayı tercih etmişti.
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Hayranlarının uzun zaman beklediği Elçin Sangu, geçtiğimiz sezon sonunda ekrana veda eden Show TV’nin Çarpışma dizisiyle dönmüştü.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte kamera karşısına geçen Sangu’nun yeni sezonda bir dizide yer alıp almayacağı merak ediliyordu.
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Ünlü oyuncunun Most Production imzalı "İzmir'in Kızları" adlı müzikal ile imza aşamasında olduğu öğrenildi.
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