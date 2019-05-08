Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla olay oldu

Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla olay oldu

Show TV'nin Çarpışma dizisinin başrollerinden birisi olan Elçin Sangu'nun paylaşımı gündem oldu.. Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla kırdı geçirdi.

Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla olay oldu - Sayfa 1

Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla kırdı geçirdi.

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Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla olay oldu - Sayfa 2

Twitter hesabından paylaşım yapan Elçin Sangu, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti. Sangu, Ekrem İmamoğlu'nu Star Wars filminde yer alan Jedi karakterine benzetti. 

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Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla olay oldu - Sayfa 3

Sangu'nun paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla olay oldu - Sayfa 4

Elçin Sangu kimdir?: Elçin Sangu (d. 13 Ağustos 1985, İzmir),Türk oyuncu ve manken. Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu,Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.

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