Çarpışma'nın yıldızı Alperen Duymaz'dan bomba haber yeni dizisi belli oldu

Alperen Duymaz, Hilal Saral'ın kod adı Zemheri dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ayça Ayşin Turan ve Hazal Filiz Küçükköse'nin de kadrosunda olduğu dizi için Zerrin Tekindor ve Engin Öztürk ile de görüşülüyor.