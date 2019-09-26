Çarpışma'nın yıldızı Alperen Duymaz'dan bomba haber yeni dizisi belli oldu
Show TV ekranlarında final yapan Çarpışma dizisinin Kerem'i Alperen Duymaz, ekranlara çok ara vermeden bomba bir dizi ile anlaştığı öğrenildi.
Ekranların bir anda parlayan yıldızlarından biri olan, geçtiğimiz sezon Çukur'da yer aldıktan sonra aynı kanalda Çarpışma dizisiyle adından söz ettiren Alperen Duymaz'ın sevenlerine müjdeli haber geldi.
Alperen Duymaz, Hilal Saral'ın kod adı Zemheri dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ayça Ayşin Turan ve Hazal Filiz Küçükköse'nin de kadrosunda olduğu dizi için Zerrin Tekindor ve Engin Öztürk ile de görüşülüyor.
Peki Alperen Duymaz kimdir?
Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Ankara’da modellik yaptı, reklam filmlerinde oynadı. 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin deneme çekimlerinde kabul edilince İstanbul’a taşındı.