Çarpışma'nın Demir'i Hakan Kurtaş dizi final yapınca bambaşka bir işe girişti

Hakan Kurtaş'ın 16 öyküden oluşan eseri, tüm defolarıyla kendini bulmaya çalışanların hikayesini konu alıyor. Oyuncu, inanmanın, umut etmenin, alçakgönüllü olmanın önemini ve insanların defolarıyla var olduğunu anlatıyor.