Çarpışma'nın Demir'i Hakan Kurtaş dizi final yapınca bambaşka bir işe girişti
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun bulunduğu Show TV'nin Çarpışma dizisinde rol alan oyuncu Hakan Kurtaş, kendisini sevenlerle bu sefer başka bir proje ile buluşmaya hazırlanıyor.
Ekranlarda Bir Çocuk Sevdim dizisiyle ünlenmesinin ardından A.Ş.K, Seddülbahir 32 Saat ve Dolunay dizilerinde rol alan Hakan Kurtaş'tan sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Kurtaş, ilk öykü kitabı Defo'yu okurseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Hakan Kurtaş'ın 16 öyküden oluşan eseri, tüm defolarıyla kendini bulmaya çalışanların hikayesini konu alıyor. Oyuncu, inanmanın, umut etmenin, alçakgönüllü olmanın önemini ve insanların defolarıyla var olduğunu anlatıyor.
Peki Hakan Kurtaş kimdir?
Hakan Kurtaş 1988 yılında İzmir'de doğmuştur. Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi iktisatçı, babası çocuk doktorudur.