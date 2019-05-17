Çarpışma'nın Belma'sı Rojda Demirer erkek halini görenler şoke oldu
Show TV'nin sevilen dizisi Çarpışma'nın Belma'sı güzel oyuncu Rojda Demirer, cinsiyet değiştirme programı kullanarak kendisini erkek yaptı. Demirer, erkek halinin fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak ağızları açık bıraktı.
Ünlü oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabı üzerinden bir telefon uygulamasının cinsiyet değiştirme efekti ile çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerini beğenisine sundu.
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Rojda Demirer, filtreli halini orijinal görüntüsüyle yan yana koyarak Instagram hesabından paylaştı.
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Güzel oyuncu, bu karenin altına, "Bu da burada durmalı bence… Keşke erkek bir ikizim olsaymış, bence çok can yakarmış" notunu yazdı
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Rojda Demirer'in bu halini gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Demirer'in bir takipçisi paylaşıma, "Rojda hanım can yakar demişsiniz haklısınız. Gözlerim kanadı." yorumunu yaptı.
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