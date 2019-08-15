Çarpışma dizinin yıldızı Elçin Sangu'dan anlamlı doğum günü paylaşımı!

Sangu fotoğraflı paylaşımına, "Yine çok güzel enerjilerle ,mutlulukla adım attım yeni yaşıma...Düşünüp mesaj atan,güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim..Bir de yine beni şaşırtmayan çocukları bağış toplayarak gülümseten sevenlerime özellikle teşekkür ederim" notunu düştü. Sangu, bağış toplayarak çocukları sevindiren hayranlarına özellikle teşekkür etti.