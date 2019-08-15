Çarpışma dizinin yıldızı Elçin Sangu'dan anlamlı doğum günü paylaşımı!
Show TV'nin 24. bölümünde final yaparak ekrana veda eden "Çarpışma" dizisinin yıldızlarından Elçin Sangu, doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Sangu, bağış toplayarak çocukları sevindiren hayranlarına özellikle teşekkür etti.
Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı "Çarpışma" dizisi 30 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 24. bölümüyle ekran macerasını noktalamıştı.
Ünlü oyuncu bayram tatilinde sevgilisi Yunus Özdiken ile birlikte Hırvatistan’a gitti. Ünlü çifte oyuncu arkadaşı Burcu Biricik eşi Emre Yetkin’de ediyor.
6,5 milyon takipçi bulunan ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine topladı. 13 Ağustos 1985 doğumlu olan Sangu'nun doğum gününü nedeniyle kendisini kutlayan takipçilerine teşekkür etti.
Sangu fotoğraflı paylaşımına, "Yine çok güzel enerjilerle ,mutlulukla adım attım yeni yaşıma...Düşünüp mesaj atan,güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim..Bir de yine beni şaşırtmayan çocukları bağış toplayarak gülümseten sevenlerime özellikle teşekkür ederim" notunu düştü. Sangu, bağış toplayarak çocukları sevindiren hayranlarına özellikle teşekkür etti.