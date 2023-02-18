Çarpıcı deprem analizi şoke etti! Türkiye depremi dünyanın yerinden oynadığı gün
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından meydana gelen tahribatın büyüklüğü, dünya çapında analizlere konu olmaya devam ediyor. Uzmanlar yeryüzünde önemli bir şekil değişikliğine işaret ederken Reuters haber ajansı depremin şiddetinin sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldı.
Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanlar tarafından yeni analizler yapılmaya devam ediyor.
İngiliz haber ajansı Reuters Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili yeni bir analiz yayınladı. "Dünyanın kaydığı gün" başlığı ile verilen analizde uzman görüşlerine yer verildi.
Depremler sırasında yeryüzünün hareket ettiği yönlere ilişkin bir grafikte, zıt yönlü olarak yaşanan değişimlerin yer kabuğunda oluşan 7 metrelik yarıklara yol açtığı ele alındı. Depremin merkez üssünden yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Hatay'ın Tepehan Mahallesi'nde dahi kaydedilen büyük yarıkların, depremin boyutunu gösterdiği ifadeleri yer aldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinin 1000 haneli 7 bin nüfusla Tepehan Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinin ikiye ayrıldığına, 300 metre uzunluğunda, 40 metre derinliğinde ve 50 metre genişliğinde bir vadinin oluştuğuna yer verilirken, bölgenin yer şeklinin değiştiğine vurgu yapıldı.