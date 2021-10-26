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Çarpıcı araştırma! Kovid-19 geçirenlerin dörtte birinde görülüyor

Anadolu Ajansı
Çarpıcı araştırma! Kovid-19 geçirenlerin dörtte birinde görülüyor

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren birçok kişinin, teşhisin ardından bir süre zihinsel problemler yaşamaya devam ettiğini ortaya koydu.

Çarpıcı araştırma! Kovid-19 geçirenlerin dörtte birinde görülüyor

New York'taki Mount Sinai hastanelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırma, hastaların yüzde 24'ünün "uzun kovid" olarak tanımlanan semptomları gösterdiğini ve iyileştikten aylar sonra sağlık sorunları yaşamaya devam ettiğini gösterdi.

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Çarpıcı araştırma! Kovid-19 geçirenlerin dörtte birinde görülüyor

Araştırma, bu hastaların hafıza, çoklu görevleri yerine getirme, düşünme hızı ve dikkat sağlama gibi zihinsel becerilerde yaşadıkları sorunların, teşhisin ardından 7 aydan fazla devam ettiğini açığa çıkarttı.

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Çarpıcı araştırma! Kovid-19 geçirenlerin dörtte birinde görülüyor

Hastaların yaşadığı en yaygın sorunun, yeni hatıralar yaratamamak ve eski hatıraları geri çağıramamak olduğu da vurgulandı.

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Çarpıcı araştırma! Kovid-19 geçirenlerin dörtte birinde görülüyor

Araştırmanın yazarları, uzun süreli zihinsel problemlerin, hastaların yaşları ve hastalığın şiddeti ile bağlantısının bulunmadığını belirterek, zihinsel beceri testlerinin, hastaların yaşından bağımsız olarak Kovid-19 bakımının standardı haline getirilmesini önerdi.

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