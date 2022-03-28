Çarpıcı araştırma! Dördüncü doz koronavirüs aşısı ölümlere karşı ne kadar etkili?
İSRAİL'de yapılan yeni bir araştırmaya göre dördüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 60-100 yaş arası yetişkinlerde Kovid-19 ile ilişkili ölümlerde yüzde 78'lik bir düşüşe neden oldu. 560 bini aşkın kişinin incelendiği çalışmanın yazarları araştırmalarının dördüncü doz aşının hayat kurtarmadaki kritik önemini gösterdiğini söyledi.
İSRAİL'de Clalit Sağlık Hizmetleri, Sapir Üniversitesi ve Ben-Gurion Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma ikinci güçlendirici aşının İsrail'de bu aşıyı almaya hak kazanan nüfusun ölüm oranları üzerindeki etkisini inceledi. Çalışma sağlık sonuçları araştırmacısı olan Dr. Ronen Arbel tarafından yönetildi.
Dördüncü doz aşı piyasaya sürüldüğü sırada ikinci bir güçlendirici aşının etkinliğine ilişkin epidemiyolojik ve büyük ölçekli klinik kanıt eksikliği nedeniyle tartışmalıydı. Sonuç olarak uygun popülasyonlar arasında alımı ilk güçlendirici dağıtımının başlangıcında olduğundan önemli ölçüde daha düşüktü.
Ancak çalışmanın yazarları dördüncü doz aşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili ölümleri önemli ölçüde azalttığını gösteren araştırmadaki yeni bilgilerin yayınlanması ile şimdiye kadar tereddütlü olan kişilerin ikinci bir güçlendirici ile aşılanmaya karar vereceklerini umduklarını açıkladı.
Araştırmacılar dördüncü doz aşı için uygun olan tüm 563 bin 465 Clalit Sağlık Hizmetleri üyesinin verilerini inceledi. Katılımcıların ortalama yaşı 73 ve yüzde 53'ünün cinsiyetinin kadın olduğu belirtildi.