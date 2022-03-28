Çarpıcı araştırma! Dördüncü doz koronavirüs aşısı ölümlere karşı ne kadar etkili?

Ancak çalışmanın yazarları dördüncü doz aşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili ölümleri önemli ölçüde azalttığını gösteren araştırmadaki yeni bilgilerin yayınlanması ile şimdiye kadar tereddütlü olan kişilerin ikinci bir güçlendirici ile aşılanmaya karar vereceklerini umduklarını açıkladı.