Çarkıfelek'in hostesiydi son hali herkesi şaşırttı! Emel Özkızıltaş sosyal medyayı salladı: 'Mükemmel ötesi'
İşte Benim Stilim yarışmasının ardından Çarkıfelek programındaki sunumu ve tavırlarıyla hafızalara kazınan Emel Özkızıltaş sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son haliyle şaşırtan Emel Özkızıltaş değişimiyle dikkat çekiyor.
İşte Benim Stilim programı ile yıldızı parlayan ve ardından Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş konuşma tarzı ve hareketleri ile hafızalara kazandı.
Yer aldığı programlar sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özkızıltaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Sempatik tavırlaları ile dikkat çeken Emel Özkızıltaş'ın son hali herkesi şaşırttı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Emel Özkızıltaş'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Emel Kızıltaş'ın son hali takipçilerinden tam not aldı.
Sosyal meyada; 'Mükemmel ötesi', 'Bu ne güzellik', 'Çok asil bir kadın', 'Dünya güzeli' gibi yorumlar yapıldı.