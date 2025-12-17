Çarkıfelek'in cilveli hostes'i Emel Özkızıltaş şimdi bambaşka görünüyor! Son halini kimse tanıyamadı
Moda yarışmalarıyla tanınan ve ardından uzun bir süre Çarkıfelek programının sunuculuğunu üstlenen Emel Özkızıltaş, yeniden gündemde... Özkızıltaş programlardan sonra ekranlardan uzak sahin bir yaşam tercih etmişti. Uzun süredir televizyon dünyasında boy göstermeyen Özkızıltaş, son dönemde sosyal medyada paylaştığı karelerle yeniden magazin dünyasında konuşulmaya başladı. Değişimiyle dikkat çeken ünlü ismin son halini görenler tanımakta güçlük çekti.
Televizyon ekranlarının hafızalara kazınan yüzlerinden biri olan Emel Özkızıltaş, uzun bir aranın ardından yeniden gündemde... Bir dönemin en çok konuşulan programlarından biri olan çarkıfelek ile özdeşleşen Özkızıltaş, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Onu yıllar önceki haliyle hatırlayanlar, son paylaşımları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Yayınlandığı döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Emel Özkızıltaş, daha sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hostes olarak görev aldı.
Özkızıltaş, bugünlerde ise televizyon ekranlarından uzak, daha sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor.
En son Gelinim Mutfakta programıyla izleyici karşısına çıkan Emel Özkızıltaş şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.