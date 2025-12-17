Çarkıfelek'in cilveli hostes'i Emel Özkızıltaş şimdi bambaşka görünüyor! Son halini kimse tanıyamadı

Televizyon ekranlarının hafızalara kazınan yüzlerinden biri olan Emel Özkızıltaş, uzun bir aranın ardından yeniden gündemde... Bir dönemin en çok konuşulan programlarından biri olan çarkıfelek ile özdeşleşen Özkızıltaş, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Onu yıllar önceki haliyle hatırlayanlar, son paylaşımları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.