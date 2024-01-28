Caretta Caretta ‘Lara Barış’ 1,5 yılda 4 bin kilometre yol kat etti!
Antalya’da bitkin halde bulunduktan sonra tedaviye alınan ve ardından uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ‘Lara Barış’ isimli deniz kaplumbağası 1,5 yılda 4 bin kilometre yol kat etti.
2020 yılının Ekim ayında Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde karada bitkin bir vaziyette bulunan kaplumbağa, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) getirildi.
Burada yapılan incelemelerde kaplumbağanın bağırsaklarında bol miktarda plastik olduğu, boynunda ve belirli yerlerinde yaraların olduğu tespit edildi.
1,5 yıllık tedavisinin ardından kaplumbağa denize geri bırakıldı. Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde ve Lara Plajı’nda yaşam alanına bırakılması dolayısıyla kaplumbağaya ‘Lara Barış’ adı verildi.
Üzerine yerleştirilen uydu takip cihazı ile 1,5 yıl boyunca takip edilen ‘Lara Barış’ın 49 günde 600 kilometrelik yol kat etmesini internet üzerinden 29 bin kişi izlemişti. 20 Temmuz 2022 denize bırakılan ‘Lara Barış’ 1,5 yıl boyunca üzerinde uydu takip cihazı vasıtasıyla takip edildi.