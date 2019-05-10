Cardi B çıplak videosunu yayınlamıştı! Ardından verdiği pozlar olay oldu

2019 Billboard Müzik Ödülleri'nde Cardi B, geceden 3 ödül alarak ayrılmasından çok giydiği kıyafet ve sevgilisi Offset ile verdiği pozlarla olay olmuştu. Cardi B'nin kıyafeti üzerine birçok eleştiri gelmişti. Cardi'nin kırmızı halıda verdiği pozlar sonrasında pek çok kişi sosyal medyada kendisine ateş püskürmüş, şarkıcının mahrem yerlerinin göründüğü iddia etmişti.