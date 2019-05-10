Cardi B çıplak videosunu yayınlamıştı! Ardından verdiği pozlar olay oldu
Son zamanlarda giydiği kıyafetlerle ve sosyal medyada yayınladığı çıplak videosuyla olay yaratan dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, bu sefer de katıldığı bir moda platformu etkiliğinde verdiği pozlarla olay oldu.
2019 Billboard Müzik Ödülleri, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen törenle sahiplerini bulurken kırmızı halıda sevgilisi Offset ile verdiği pozlarla adından söz ettiren Cardi B, MET Gala'da da giydiği kıyafetin meme ucu detayıyla adından söz ettirmişti.
2019 Billboard Müzik Ödülleri'nde Cardi B, geceden 3 ödül alarak ayrılmasından çok giydiği kıyafet ve sevgilisi Offset ile verdiği pozlarla olay olmuştu. Cardi B'nin kıyafeti üzerine birçok eleştiri gelmişti. Cardi'nin kırmızı halıda verdiği pozlar sonrasında pek çok kişi sosyal medyada kendisine ateş püskürmüş, şarkıcının mahrem yerlerinin göründüğü iddia etmişti.
Bunun üzerine dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, ‘'mahrem yerleri göründü'’ iddialarına çırılçıplak çektiği videoyla cevap vermişti.
Cardi B, o iddialara karşılık “Bakın normalde cinsel organım burada, kalçam burada. Yani orada görünen şey cinsel organım değil, kalçam.” açıklaması yapmıştı.