Cardi B Amerikan Başkanı Donald Trump'a kızdı vatandaşlıktan çıkıyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Amerika Başkanı Donald Trump'ın ülkesini İran ile savaşın eşiğine getirmesine kızdı, vatandaşlıktan çıkma kararı aldı.
Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, artık Amerikan vatandaşı olmaktan mutlu değil. Amerika ve İran'ın saldırılar nedeniyle savaşın eşiğine gelmesinden şikayetçi olan B, vatandaşlığından vazgeçmek istiyor.
27 yaşındaki şarkıcı, Trump’ı işaret ederek, ''Bu adam Amerikalıları tehlike içinde yaşatıyor. Trump’ın bugüne dek yaptığı en aptalca hareket'' şeklinde bir tweet attı.
Cardi B ayrıca, ''Nijerya vatandaşlığım için başvuruyorum'' notunu düştü. Cardi B'nin tweet'i Nijeryalı politikacı ve Nijerya Diaspora Komisyonu (NIDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa’nın dikkatini çekti.
Erewa, Cardi B'ye Twitter üzerinden yanıt vererek, ''Seni tekrar aramıza kabul etmeyi iple çekiyoruz. Kapılarımız açık kardeşim. Badagry'deki Dönüş Kapısı'ndan bir yürüyüş yapmalısın. İnanılmaz bir deneyim'' mesajını yazdı.