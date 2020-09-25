Çapa'da dehşet anları! Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını dövdüler
FATİH'te bulunan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındı.
Sağlık çalışanlarına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ankara, Sakarya derken şimdi de İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi... Sabah saatlerinde yaşanan feci olayda maske uyarısı yapan sağlık çalışanı darp edildi.
FATİH'te bulunan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.
Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu.
İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti.