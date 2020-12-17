Cansu Taşkın abisini koronadan kaybetti hakkındaki iddialar çileden çıkardı
Model Cansu Taşkın'ın abisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Taşkın, abisinin ölümünün ardından ortaya çıkan iddialara ise isyan etti.
Model ve fenomen Cansu Taşkın'ın abisi geçtiğimiz pazar günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından acı haberi veren Taşkın, yaşadığı büyük üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.
3 gün önce sosyal medya hesabından abisinin vefat ettiğini duyuran Taşkın, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ahh kalbim acıyor inanmak istemiyorum gittiğine canim abim... Bizi bırakıp nasıl gittin biz şimdi sensiz nasıl yapacağız, nasıl yaşayacağız? Çok gençtin çok, şehit oldun...''
''Seni çok özledim abicim nasıl geçecek bu acı nasıl paramparçayım. Seni çok seviyorum bizde geleceğiz yanına o günü bekliyorum mekanın cennet olsun canim abim. Lütfen abimin ruhuna fatiha okur musunuz ismi Murat Baran..."
Taşkın'ın abisinin ölümünün ardından ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı. Uçankuş TV'de ekrana gelen Canlı Masa programında sosyal medyada hızla yayılan iddiada Taşkın'ın geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisi verdiği abisinin bu partide virüs kapıp yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.