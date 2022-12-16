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Cansu Özbay korkuttu! Acı içinde yerde kaldı gözyaşlarına hakim olamadı!

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Cansu Özbay korkuttu! Acı içinde yerde kaldı gözyaşlarına hakim olamadı!

Vakıfbank'ta milli oyuncu Cansu Özbay talihsiz bir sakatlık geçirdi. O anlar kameralara yansıdı. Gözyaşlarını tutamayan Cansu'nun sakatlığını gören taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşan Vakıfbank'ta yaşanan bu sakatlık tüm moralleri bozdu.

Cansu Özbay korkuttu! Acı içinde yerde kaldı gözyaşlarına hakim olamadı!

Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini VakıfBank 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, çekişmeli geçen ikinci sette de rakibine 26-24 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Vakıfbank, 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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Cansu Özbay korkuttu! Acı içinde yerde kaldı gözyaşlarına hakim olamadı!

Türkiye'nin iki takımla temsil edildiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, yarın oynanacak Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye)-Prosecco DOC Imoco Volley (İtalya) ve Gerdau Minas (Brezilya)-Kuanysh Club (Kazakistan) maçlarıyla devam edecek.

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Cansu Özbay korkuttu! Acı içinde yerde kaldı gözyaşlarına hakim olamadı!

Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

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Cansu Özbay korkuttu! Acı içinde yerde kaldı gözyaşlarına hakim olamadı!

CANSU ÖZBAY KORKUTTU
Karşılaşmada 3. set oynanırken Cansu Özbay acılar içinde yer kaldı. 

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