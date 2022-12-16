Cansu Özbay korkuttu! Acı içinde yerde kaldı gözyaşlarına hakim olamadı!
Vakıfbank'ta milli oyuncu Cansu Özbay talihsiz bir sakatlık geçirdi. O anlar kameralara yansıdı. Gözyaşlarını tutamayan Cansu'nun sakatlığını gören taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşılaşan Vakıfbank'ta yaşanan bu sakatlık tüm moralleri bozdu.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini VakıfBank 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, çekişmeli geçen ikinci sette de rakibine 26-24 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Vakıfbank, 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Türkiye'nin iki takımla temsil edildiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, yarın oynanacak Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye)-Prosecco DOC Imoco Volley (İtalya) ve Gerdau Minas (Brezilya)-Kuanysh Club (Kazakistan) maçlarıyla devam edecek.
Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.
CANSU ÖZBAY KORKUTTU
Karşılaşmada 3. set oynanırken Cansu Özbay acılar içinde yer kaldı.