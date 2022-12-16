Cansu Özbay korkuttu! Acı içinde yerde kaldı gözyaşlarına hakim olamadı!

Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini VakıfBank 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, çekişmeli geçen ikinci sette de rakibine 26-24 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Vakıfbank, 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.