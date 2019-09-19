Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu Acun Ilıcalı elinden kaçırdı

Güzel oyuncu Cansu Dere, geçtiğimiz haftalarda Fatih Aksoy ve Acun Ilıcalı'yla bir restoranda bir araya gelmiş ve bu buluşmadan bir dizi anlaşması çıkmıştı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Şu anda muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy'un yapımcılığında çok güzel bir diziyle TV8 ekranlarında olacak" demişti.