Cansu Dere'nin cesur bikinili pozları sosyal medyayı sallamaya devam ediyor! "Dünya üzerinde bir yerde..."
Geçtiğimiz dönemde final yapan Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle milyonları ekrana kitleyen Cansu Dere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine kendine hayranlıkla baktırdı.
Bir süre önce yaz sezonunu açan Cansu Dere, fit vücuduyla verdiği bikinili pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı eksik etmiyor.
Cansu Dere (41), başrolünde yer aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
''Dünya üzerinde bir yerde..''
Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran ünlü oyuncu, iskelede uzanırken poz verdi. Cansu Dere, tatil fotoğraflarını Instagram'dan, "Dünya üzerinde bir yerde..." notuyla paylaştı.
Kahverengi ve siyah renkli bikinisiyle objektif karşısına geçen Dere, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
Cansu Dere'nin, "Dünya üzerinde bir yerde..." notunu düştüğü gönderi takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.