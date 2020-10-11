Cansu Dere ve Haluk Bilginer'in dizisi Şahsiyet'ten büyük başarı! Bir ilke daha imza attı

Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaştığı kadrosunda Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra’nın yer aldığı Şahsiyet ilklere imza atmaya devam ediyor.