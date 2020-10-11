Cansu Dere ve Haluk Bilginer'in dizisi Şahsiyet'ten büyük başarı! Bir ilke daha imza attı
PuhuTV'de yayınlanan başrollerinde Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin olduğu Şahsiyet bir ilke daha imza attı.
İlk bölümü 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet kısa sürede fenomen bir dizi haline geldi.
Başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaştığı kadrosunda Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra’nın yer aldığı Şahsiyet ilklere imza atmaya devam ediyor.
Haluk Bilginer'in Agâh Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandığı, bir yandan Meksika uyarlaması hazırlanan Şahsiyet, Almanya’ya satılan ilk Türk dizisi olma başarısı gösterdi.
Puhutv'in başarılı projesi Almanya'da Ein guter Mensch ismiyle Almanca dublajlı olarak yayınlandı.