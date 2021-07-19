Cansu Dere ve Acun Ilıcalı buluşması... Tekneyle sürat turu sosyal medyayı salladı!
ÇEŞME'de tatil yapan, Sadakatsiz dizisiyle sezonun yıldızların biri olan ve yorgunluğunu atan ünlü oyuncu Cansu Dere, önceki gün Before Sunset BKanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Sadakatsiz”in yıldızı Cansu Dere, Çeşme tatilinde görüntülendi.each’te Acun Ilıcalı’nın sürat teknesine binerken göründü. Sosyal medyada 'Yoksa TV8'de cansu Dere ile yeni bir proje mi doğuyor' söylentileri yayıldı.
KANAL D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Sadakatsiz” dizisiyle epey yoğun bir sezon geçiren ve yorgunluğunu tatilde gidermeye çalışan ünlü oyuncu Cansu Dere, İzmir'in tatil gözdesi Çeşme'de görüntülendi.
Ünlü oyuncu önceki gün Before Sunset Beach’te Acun Ilıcalı’nın sürat teknesine binerken objektife yansıdı.
Hayli kalabalık olan teknede NBA’de forma giyen basketbolcu Furkan Korkmaz da vardı. Ilıcalı, misafirleriyle beraber koyları dolaştı.
'TV8 'de Cansu Dere ile yeni bir proje mi geliyor'
Öte yandan, dün, Acun Ilıcalı, ünlü oyuncu Cansu Dere ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmıştı. bu paylaşımın üzerine tekne turu yapmaları 'TV8 'de Cansu Dere ile yeni bir proje mi geliyor' söylentilerini gündeme getirdi.