Cansu Dere ve Acun Ilıcalı buluşması... Tekneyle sürat turu sosyal medyayı salladı!

'TV8 'de Cansu Dere ile yeni bir proje mi geliyor'

Öte yandan, dün, Acun Ilıcalı, ünlü oyuncu Cansu Dere ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmıştı. bu paylaşımın üzerine tekne turu yapmaları 'TV8 'de Cansu Dere ile yeni bir proje mi geliyor' söylentilerini gündeme getirdi.