Cansu Dere TT oldu Ezel'in Eyşan'ı unutulmadı Kanal D Sadakatsiz dizisinin yıldızı
Kanal D'de yayımlanan yeni dizi Sadakatsiz'de aldatılan kadın rolünde olan Cansu Dere, hem geceye hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Twitter'da TT haline geldi.
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu Sadakatsiz dizisi, dün akşam ilk bölümüyle Kanal D'de yayımlandı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz'de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin hayatı, eşi Volkan'ın kendisini aldattığını öğrenmesiyle değişti.
Cansu Dere ve Sadakatsiz dizisi sosyal medyada gündem oldu. Ezel'de ihanetiyle unutulmayan Eyşan karakterini canlandıran Cansu Dere hakkında çok sayıda esprili yorum yapıldı. Sosyal medyada Ezel dizisine atıfta bulunularak yapılan "Eyşan yaptıklarının bedelini ödüyor" paylaşımı da dikkat çekti.
Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel karakteri, çok sevdiği Eyşan tarafından en yakın arkadaşıyla aldatılmıştı. Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Ezel, 2009'da yayınlamaya başlamış ve 2 sezon sürmüştü.
Sadakatsiz dizisinin konusu: Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.