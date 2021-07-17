Cansu Dere sıfır makyajlı! Acun Ilıcalı ile sürpriz poz! 'Yeni proje' mi geliyor?
Acun Ilıcalı, ünlü oyuncu Cansu Dere ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Cansu Dere'nin 'sıfır makyaj' hali ve duru güzelliği sosyal medyada dikkat çekti.
Acun Ilıcalı, dün Cansu Dere ile İbrahim Büyükak'ın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşını ağırladı. Ilıcalı'nın davetlilerinin arasında Cansu Dere'nin de olması dikkat çekti.
'Cansu Dere ile proje mi geliyor'
Sadakatsiz dizisiyle oyunculuğunu bir kez daha ispatlayan Cansu Dere ile selfie çeken Acun Ilıcalı'nın Instagram'dan bu fotoğrafı paylaşması 'Cansu Dere ile proje mi geliyor' söylentilerine neden oldu.
Öte yandan Cansu Dere'nin makyajsız hali de sosyal medyada bir diğer konuşulan konu oldu. Dere'nin sıfır makyaj hali ile bile ne kadar güzel olduğu dilden dile dolaştı.
"Genlerime teşekkür borçluyum"
Makyaj yapmaktan hoşlanmayan Cansu Dere daha önce "Genlerime teşekkür borçluyum" demişti.