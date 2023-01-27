Cansu Dere ölümden döndü! Evinde şoku yaşadı yatak odasında oldu meğer...
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Ünlü oyuncu Cansu Dere evinde büyük bir şok atlattı. Ekipler soluğu ünlü oyuncunun adresinde aldı. Cansu Dere, yatak odasında meydana gelen tehlikeyle ilgili ifade verdi.
Oyuncu Cansu Dere, İspanya'ya uçakla seyahat etmek üzereyken yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme gelmişti.
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Ünlü oyuncu, uçak kalkış yapmak üzereyken apar topar hastaneye gitmişti. Cansu Dere'ye gıda zehirlenmesi teşhisi konulmuştu. Cansu Dere bu kez büyük tehlike atlattı.
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Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, evinde korku dolu anlar yaşadı.
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Cansu Dere'nin evinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
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