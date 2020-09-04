Cansu Dere bomba projeyle ekranlara dönüyor! Rol arkadaşı bakın kim
BBC duyurdu 2020 yılına son projesinin erken bitmesiyle boş giren Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu.
Son olarak Fox TV'de yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde rol alan güzel oyuncu Cansu Dere bu diziyle hayal kırıklığına uğramıştı. 6 bölümde ekranlara veda eden dizinin ardından güzel oyuncunun yeni dizisinin ne olacağı büyük merak konusu olmuştu.
Sıla, Ezel ve Şahsiyet dizilerinde oynadığı rollerle hafızalara kazınan Cansu Dere bomba etkisi yaratan bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
BBC Studios ve Türkiye’nin en büyük içerik üreticilerinden Medyapım, BAFTA ödüllü Doctor Foster dizisinin Türk seyircisine uyarlanması için yaptıkları dizi lisans anlaşmasını duyurdular.
Başarılı Türk yıldız Cansu Dere (Anne, Şahsiyet, Ezel) dizinin başrolünde yer alacak. Orijinali Mike Bartlett tarafından kaleme alınan ve yapımcılığını Drama Republic’in üstlendiği psikolojik gerilim türünde olan dizi, kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.