Cansu Dere bomba projeyle ekranlara dönüyor! Rol arkadaşı bakın kim

Son olarak Fox TV'de yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde rol alan güzel oyuncu Cansu Dere bu diziyle hayal kırıklığına uğramıştı. 6 bölümde ekranlara veda eden dizinin ardından güzel oyuncunun yeni dizisinin ne olacağı büyük merak konusu olmuştu.