Cansu Canan Özgen'in oğlu dayak yedi! Bakıcıyı komşular ihbar etti, kendisini böyle savundu

Durumu öğrenen eski basketbolcu baba Erden Eryüz ve eşi Cansu Canan Özgen karakola giderek yabancı uyruklu bakıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakıcı, ifadesinde aynı zamanda hemşire olduğunu ve çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü, bunun üzerine eline vurduğunu iddia etti. Savcılık, bakıcı hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.