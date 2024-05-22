Cansu Canan Özgen'in oğlu dayak yedi! Bakıcıyı komşular ihbar etti, kendisini böyle savundu
Sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunun, bakıcısı tarafından dövüldüğü iddia ediliyor. Sunucuyu arayan komşuları "Parkta oynayan çocuğunu bakıcısı dövdü" diye ihbar etti. Durumu öğrenen Özgen ve eşi, yabancı uyruklu bakıcıdan şikâyetçi oldu. Bakıcı karakolda kendisini bakın nasıl savundu...
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberinde yer alan iddiaya göre geçtiğimiz temmuz ayında bakıcısının gözetiminde parkta oynayan 3 yaşındaki Ali E.'nin darp edildiğini komşuları ihbar etti.
Durumu öğrenen eski basketbolcu baba Erden Eryüz ve eşi Cansu Canan Özgen karakola giderek yabancı uyruklu bakıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakıcı, ifadesinde aynı zamanda hemşire olduğunu ve çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü, bunun üzerine eline vurduğunu iddia etti. Savcılık, bakıcı hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen soluğu adliyede aldı. 21 Temmuz 2023 günü Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlu Ali E. Bakıcısı Uktamoy M. ile birlikte Eyüp'te bulunan parka gitti.
Parkta oyun oynayan Ali E. bir süre sonra iddiaya göre bakıcısı tarafından darp edildi. Olayın görgü tanıklarından bir kişi, Ali E.'nin babası Erden Eryüz'ü aradı.