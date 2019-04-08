Cansız mankenin eteğini kaldırıp taciz etti iğrenç anlar kamerada
ANTALYA'da sapık hırsızların cansız mankeni önce soymaları ardından da taciz etmeleri kameralara yansıdı
ANTALYA'da, kimliği belirsiz kişiler, iş yerinin önünde, cam fanus içinde sergilenen cansız mankenin üzerindeki 400 liralık kürkü çaldı. Hırsızlık kameraya yansırken asıl şoke eden zanlıların cansız mankenin eteğini kaldırıp yaptıklarıydı...
Olay, saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde, Marziye Ç.'ye ait giyim mağazasının önünde meydana geldi. Sabah iş yerine geldiğinde, mağaza önünde, kilitli cam fanus içinde bulunan cansız mankenin üzerindeki kürkün çalındığı fark eden Marziye Ç., polise haber verdi.
Çok sayıda parmak izi tespit edildi
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, cansız manken üzerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, cansız manken üzerinde çok sayıda parmak izi tespit etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince şok yaşadığını anlatan Marziye Ç., hırsızlığın yanı sıra mankene 'taciz'de bulunulduğunu gördüğünü söyledi. Marziye Ç., olaya ilişkin şunları söyledi: