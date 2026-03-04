BIST 12.919
Cansever için zaman daralıyor! Lösemi hastasıydı, son hali hayranlarını yıktı

Cansever, Almanya’da sürdürdüğü lösemi tedavisinde kritik bir eşiğe geldi. Uygun donör bulunması halinde ünlü şarkıcının mart ya da nisan ayında ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor. Sürecin hassasiyetle takip edildiği öğrenildi.

Almanya’da lösemi tedavisi gören Cansever için süreç kritik aşamaya ulaştı. Uygun donör bulunması halinde ünlü sanatçının mart ya da nisan ayında ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor. Durumu kötüleşen Cansever'in son hali hayranlarını üzdü.

Yaşamını Almanya’da sürdüren ünlü şarkıcı Cansever, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak, "Her şey çok güzel olacak" demişti.

KRİTİK AŞAMADA

Zaman zaman sağlık durumuna dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cansever, Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisinde kritik aşamaya geldi.

Uygun donör bulunması halinde Cansever'in, mart ya da nisan ayında ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor.

