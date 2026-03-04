Cansever için zaman daralıyor! Lösemi hastasıydı, son hali hayranlarını yıktı
Cansever, Almanya’da sürdürdüğü lösemi tedavisinde kritik bir eşiğe geldi. Uygun donör bulunması halinde ünlü şarkıcının mart ya da nisan ayında ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor. Sürecin hassasiyetle takip edildiği öğrenildi.
Yaşamını Almanya’da sürdüren ünlü şarkıcı Cansever, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak, "Her şey çok güzel olacak" demişti.
KRİTİK AŞAMADA
Zaman zaman sağlık durumuna dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cansever, Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisinde kritik aşamaya geldi.
Uygun donör bulunması halinde Cansever'in, mart ya da nisan ayında ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor.