Cansel Elçin'den olay striptiz itirafı! İç çamaşırıyla poz vermişti

Peki, Cansel Elçin kimdir?

Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir Tire'de doğmuştur. Babası bir terzidir. Bir abisi var. İlkokul 1 ve 2'yi Tire'de okudu. 8 yaşında ailesi ile birlikte gittiği Paris'te yaşamını devam ettiren Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris'te Lycée Racine'de tamamladı. Lisede dil ve edebiyat okudu. Sonra üniversiteye başladı ama 6 ay sonra bıraktı.