Cansel Elçin'den olay striptiz itirafı! İç çamaşırıyla poz vermişti
'Çıplak Vatandaşlar' tiyatro oyunuyla gündemde olan Cansel Elçin'den olay bir striptiz itirafı geldi.
Televizyon ekranlarına ara vererek tiyatro sahnelerine geri dönen Cansel Elçin, geçtiğimiz hafta iç çamaşırıyla verdiği yarı çıplak pozlarla adından söz ettirmiş, Elçin'in fotoğrafı sosyal medyayı sallamıştı ki yaptığı striptiz itirafı fotoğraflarından daha çok konuşulacak gibi duruyor.
''Çıplak vatandaşlar'' adlı tiyatro oyununda bir striptizciye hayat veren Cansel Elçin, Hello dergisine verdiği röportajda dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.
Elçin, ''Ben de oyundaki adam gibi çocuğumu göremez, nafakamı ödeyemez hale gelirsem striptiz yaparım. Parasız kalan erkek itibarsızlaşır. Bu da çok güç bir durum'' dedi.
Peki, Cansel Elçin kimdir?
Cansel Elçin, 20 Eylül 1973 tarihinde İzmir Tire'de doğmuştur. Babası bir terzidir. Bir abisi var. İlkokul 1 ve 2'yi Tire'de okudu. 8 yaşında ailesi ile birlikte gittiği Paris'te yaşamını devam ettiren Cansel Elçin, ilk ve orta eğitimini Paris'te Lycée Racine'de tamamladı. Lisede dil ve edebiyat okudu. Sonra üniversiteye başladı ama 6 ay sonra bıraktı.