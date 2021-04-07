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Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Eser West'i terkedip ABD'ye gitmişti

Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Eser West'i terkedip ABD'ye gitmişti

Kanal D'deki Kısmetse Olur'la ünlenen Cansel Çördük sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Cansel Çördük, yıllar içerisindeki değişimi ve cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Eser West'i terkedip ABD'ye gitmişti

Kanal D'de bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük değişimi ile herkesi şoke etti. İddialı pozlarını paylaşmaktan geri durmayan Cansel'e takipçilerinden beğeni yağıyor.

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Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Eser West'i terkedip ABD'ye gitmişti

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük geçirdiği estetik operasyonlarla geçmiştekinden oldukça farklı görünüyor.

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Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Eser West'i terkedip ABD'ye gitmişti

Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Cansel Çördük yaptığı son paylaşımla da olay oldu.

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Cansel Çördük'ün son hali olay oldu Eser West'i terkedip ABD'ye gitmişti

Transparan bir pantolon giyerek üstüne de bikini tercih eden Çördük ilginç maskesini de takıp poz verdi. 

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