Cannes'da 8 dakika bakın hangi Türk alkışlandı! Pınar Deniz Selin Yeninci dekoltesiyle nefes kesti
75'inci kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde 8 dakika alkışlanan Türk oyuncu Fransa'da büyük beğeni topladı. Festivale katılan Türk ünlüler ise nefesleri kesti.
Pandemi nedeniyle iki yıldır iptal veya tarihleri değişen Cannes Film Festivali, bu yıl normal akışına döndü. Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı.
Günlerdir devam eden törenlere Türk isimler de damga vurdu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz, elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak törene katıldı.
Su yeşili sade bir elbise giyen Deniz, topuz yaptırdığı saçları ve doğal makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.