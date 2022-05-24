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Cannes'da 8 dakika bakın hangi Türk alkışlandı! Pınar Deniz Selin Yeninci dekoltesiyle nefes kesti

Cannes'da 8 dakika bakın hangi Türk alkışlandı! Pınar Deniz Selin Yeninci dekoltesiyle nefes kesti

75'inci kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde 8 dakika alkışlanan Türk oyuncu Fransa'da büyük beğeni topladı. Festivale katılan Türk ünlüler ise nefesleri kesti.

Cannes'da 8 dakika bakın hangi Türk alkışlandı! Pınar Deniz Selin Yeninci dekoltesiyle nefes kesti

Pandemi nedeniyle iki yıldır iptal veya tarihleri değişen Cannes Film Festivali, bu yıl normal akışına döndü.  Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı.

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Cannes'da 8 dakika bakın hangi Türk alkışlandı! Pınar Deniz Selin Yeninci dekoltesiyle nefes kesti

 Günlerdir devam eden törenlere Türk isimler de damga vurdu. 

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Cannes'da 8 dakika bakın hangi Türk alkışlandı! Pınar Deniz Selin Yeninci dekoltesiyle nefes kesti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz, elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak törene katıldı.

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Cannes'da 8 dakika bakın hangi Türk alkışlandı! Pınar Deniz Selin Yeninci dekoltesiyle nefes kesti

Su yeşili sade bir elbise giyen Deniz, topuz yaptırdığı saçları ve doğal makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 

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