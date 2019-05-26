Cannes Film Festivali'nde ödül alan ilk kasap! Nusret'ten tarihi başarı

Cannes Film Festivali'nde ödül alan ilk kasap! Nusret'ten tarihi başarı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Cannes Film Festivali'nde giydiği kıyafetle olay olan sosyete kasabı Nusret Gökçe, ödüle layık görüldü.

Cannes Film Festivali'nde ödül alan ilk kasap! Nusret'ten tarihi başarı - Sayfa 1

Dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde 72. düzenlenen Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürümüş ve Saltbae hareketiyle ilgi odağı olmuştu. Tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazanan kasap Nusret Gökçe, Cannes'dan eli boş dönmedi.

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Cannes Film Festivali'nde ödül alan ilk kasap! Nusret'ten tarihi başarı - Sayfa 2

Dünyanın en iyi blogger'ı: Nusret Gökçe, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Dünya Blogger Ödülleri'nde bir ödül kazandı. Bu yıl ilki verilen ödül için yeni fikirleriyle dünyayı etkileyen 22 aday yarıştı. Gökçe, 'dünyanın en iyi blogger'ı ödülüne layık görülen isim oldu.

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Cannes Film Festivali'nde ödül alan ilk kasap! Nusret'ten tarihi başarı - Sayfa 3

Gökçe'ye ödülünü TV yıldızı Kim Kardashian'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Jonathan Cheban ile Greta Sapkaite verdi.

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Cannes Film Festivali'nde ödül alan ilk kasap! Nusret'ten tarihi başarı - Sayfa 4

İlgi odağıydı: Törene katılan konuklar da Nusret Gökçe ile bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı. 

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