Cannes Film Festivali'nde ödül alan ilk kasap! Nusret'ten tarihi başarı
Geçtiğimiz günlerde katıldığı Cannes Film Festivali'nde giydiği kıyafetle olay olan sosyete kasabı Nusret Gökçe, ödüle layık görüldü.
Dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde 72. düzenlenen Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürümüş ve Saltbae hareketiyle ilgi odağı olmuştu. Tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazanan kasap Nusret Gökçe, Cannes'dan eli boş dönmedi.
Dünyanın en iyi blogger'ı: Nusret Gökçe, Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Dünya Blogger Ödülleri'nde bir ödül kazandı. Bu yıl ilki verilen ödül için yeni fikirleriyle dünyayı etkileyen 22 aday yarıştı. Gökçe, 'dünyanın en iyi blogger'ı ödülüne layık görülen isim oldu.
Gökçe'ye ödülünü TV yıldızı Kim Kardashian'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Jonathan Cheban ile Greta Sapkaite verdi.
İlgi odağıydı: Törene katılan konuklar da Nusret Gökçe ile bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.