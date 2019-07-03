Canlı yayında saçlarını düzleştirmek isterken saniyeler içinde kel kaldı!
18 Yaşındaki Amerikalı sosyal medya fenomeni Lorraine Blake, saçlarını düzleştirmek için ağır bir kimyasal kullanınca saniyeler içinde kel kaldı.
Sosyal medya fenomeni Lorraine Blake, Instagram hesabından takipçileri için canlı yayın açarak saçlarını nasıl ağartabileciğini göstermek için önce düzleştirmek istedi. Fakat saçlarını düzeleştirmek için ağır bir kimyasal kullanan 18 yaşındaki genç kız saçlarından oldu.
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Amerikalı fenomen Lorraine Blake, kıvırcık olan saçlarını ağartma işleminden önce düzleştirmek için saçına ağır bir kimyasal uyguladı.
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Bir süre bekledikten sonra saçlarını taramaya başlayan Blake, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Genç fenomenin saçları bir anda dökülmeye başlamıştı.
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Saçlarını taramaya başlayınca döküldüğünü gören Amerikalı fenomen çığlıklar içinde kaldı.
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