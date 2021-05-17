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Canlı yayında küfürler savurmuştu Gülşah Saraçoğlu yine Gökhan Göz'e döndü

Canlı yayında küfürler savurmuştu Gülşah Saraçoğlu yine Gökhan Göz'e döndü

Bir dargın bir barışık ilişkideki son durum bu kez şaşırttı. Gülşah Saraçoğlu, canlı yayında küfürler savurduğu eski aşkı Gökhan Göz'e geri döndü.

Canlı yayında küfürler savurmuştu Gülşah Saraçoğlu yine Gökhan Göz'e döndü

Birçok ünlü ismin modacısı olarak tanınan ve Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, uzun süredir küs olduğu eski aşkıyla barıştı. Evini darma duman ettiği, canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savuran Gökhan Göz, Saraçoğlu'nu affetti.

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Canlı yayında küfürler savurmuştu Gülşah Saraçoğlu yine Gökhan Göz'e döndü

Uzun süredir ayrı olan çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirine takip ederek aralarındaki buzları erittiklerinin sinyalini vermişti. 

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Canlı yayında küfürler savurmuştu Gülşah Saraçoğlu yine Gökhan Göz'e döndü

Çift bunun üzerine sosyal medya hesaplarından aşk dolu pozlarını paylaşarak ilişkilerine şans verdiklerini açıkladı. 

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Canlı yayında küfürler savurmuştu Gülşah Saraçoğlu yine Gökhan Göz'e döndü

Şimdilerde Göcek'te tatil yapan ikili, eğlenceli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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