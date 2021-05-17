Canlı yayında küfürler savurmuştu Gülşah Saraçoğlu yine Gökhan Göz'e döndü
Bir dargın bir barışık ilişkideki son durum bu kez şaşırttı. Gülşah Saraçoğlu, canlı yayında küfürler savurduğu eski aşkı Gökhan Göz'e geri döndü.
Birçok ünlü ismin modacısı olarak tanınan ve Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, uzun süredir küs olduğu eski aşkıyla barıştı. Evini darma duman ettiği, canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savuran Gökhan Göz, Saraçoğlu'nu affetti.
Uzun süredir ayrı olan çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirine takip ederek aralarındaki buzları erittiklerinin sinyalini vermişti.
Çift bunun üzerine sosyal medya hesaplarından aşk dolu pozlarını paylaşarak ilişkilerine şans verdiklerini açıkladı.
Şimdilerde Göcek'te tatil yapan ikili, eğlenceli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.