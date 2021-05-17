Canlı yayında küfürler savurmuştu Gülşah Saraçoğlu yine Gökhan Göz'e döndü

Birçok ünlü ismin modacısı olarak tanınan ve Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, uzun süredir küs olduğu eski aşkıyla barıştı. Evini darma duman ettiği, canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savuran Gökhan Göz, Saraçoğlu'nu affetti.